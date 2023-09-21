شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب سلة يضع هالاند في جيبه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

يتوقع عشاق الرياضة أن نجم مانشستر سيتي النرويجي إيرلينغ هالاند، لا يجد الكثير من المنافسين له في طول القامة،لكن لاعب السلة مامادو نديايي أثبت العكس وجعل هالاند، الذي كان يوجه عينيه نحو الأسفل عندما ينظر لزملائه، يرفع عينيه لينظر لمامادو.

والتقى لاعب السلة السنغالي نجوم سيتي بعد الفوز على ويست هام 3-1 مؤخراً بالدوري الإنجليزي الممتاز ثم نشر الصورة وكتب تحتها: «شكراً ويست هام لدعوتي، شكراً إيرلينغ هالاند، شكراً بيرناردو كارافالهو سيلفا».

ووصل هالاند في الصورة لكتف مامادو والحارس إيدرسون أقل منه بقليل لكن سيلفا تحت إبط لاعب السلة. وعلق مشجعو سيتي على الصورة: «ليس من المفترض أن يكون هالاند صغير الحجم هكذا؟»، و«ظننت أن هالاند ضخم لكن....».

ويظهر مامامو في صورة أخرى بجانب لاعب سلة وصورة أخرى بجانب غرفة هاتف عمومي.

ولعب السنغالي كرة السلة الجامعية لجامعة كاليفورنيا في إيرفاين، حيث كان أطول لاعب كرة سلة في مستوى القسم الأول من الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات.