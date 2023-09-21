شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محترفين فى قائمة الأهلى استعدادا لكأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق سلة الأهلى مع نظيره إيجناينت الأمريكي في أولى مباريات بطولة كأس العالم لأندية كرة السلة والتى تقام بسنغافورة وتستمر حتى 24 سبتمبر الجارى ويقام اللقاء فى الثانية بتوقيت القاهرة.

ويقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى، التي تضم فرانكا البرازيلي، وإيجنايت الأمريكي.

واستعد الأهلى للبطولة، حيث استعان بثلاث لاعبين محترفين من جنسيات مختلفة ليكون على قدر قوة المونديال، حيث تم ضم الأمريكى نوريس كول، والنيجيرى مايكل فاكوادى، بالإضافة إلى التونسي عمر عبادة.

وتضم قائمة الأهلى فى البطولة من اللاعبين كل من سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.