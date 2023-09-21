شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدافع الإسماعيلى الشاب بقطع في الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، خبرا حزينا بإصابة محمد بحيرى مدافع الفريق الشاب بقطع فى الرباط الصليبي، بعد إجراء أشعة لتحديد الإصابة ومدة الغياب.

وتعرض محمد بحيرى مدافع الدراويش للإصابة في مباراة شباب الدراويش أمام الزمالك في دوري الجمهورية، والتي خسرها الفريق بهدف نظيف.

ويغيب محمد بحيرى عن الإسماعيلي قرابة التسعة أشهر للعلاج من هذه الإصابة، فى صدمة كبيرة للجهاز الفني الذي كان يضعها في قائمة اللاعبين الذي سيعول عليهم في الفترة المقبلة خاصة مع نقص أعداد المدافعين وكثرة إصابتهم.

من جانبه، وصف إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى الخسارة أمام زد بالسيئة، مؤكدا أن فريقه تعرض لحالة من سوء التوفيق، في اللقاء خاصة أن فريقه أهدر ركلة جزاء.

قال المدير الفني للإسماعيلى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" إن بداية المباراة أمام زد كانت سيئة، موضحاً أن فريقه لديه لاعبين مبشرين سيتم البناء عليهم في المستقبل.

وهنأ إيهاب جلال مجدى عبد العاطى المدير الفني لزد على الفوز الذى حققه فريقه في أول مباراة بالدورى.