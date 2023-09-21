شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتفوق على الزمالك فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق بيراميدز في السابعة مساء اليوم الخميس، فريق الزمالك على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.

القيمة التسويقية

يتفوق فريق بيراميدز على الزمالك في القيمة التسويقية قبل مواجهة الليلة، حيث تبلغ قيمة فريق بيراميدز 21.73 مليون يورو، في حين تبلغ قيمة الزمالك التسويقية 18.98 مليون يورو.

وتعد مباراة اليوم هي السابعة عشر في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث جمعتهما 16 لقاءً سابقا كان التفوق للزمالك خلالها بـ10 انتصارات في مقابل فوزين لبيراميدز و4 مباريات انتهت بالتعادل، سجل الزمالك 25 هدفا في شباك بيراميدز، في حين سجل بيراميدز 11 هدفا في شباك الزمالك، وانتهت أخر مواجهة جمعت بينهما بالتعادل السلبى.

يدخل بيراميدز المباراة وعينه على الثلاث نقاط بعد أن دعم صفوف فريقه بأفضل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل المنافسة على الألقاب فى الموسم الجديد.

وطالب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لـ بيراميدز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الزمالك وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى الفريق الأبيض.

على الجانب الأخر، نبه الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاعبيه، خاصة الذين يشغلون مركز الدفاع من الوقوع فى الأخطاء من أجل تفاديها في مواجهة بيراميدز، مشدداً عليهم بعدم التهاون أمام مرمى الفريق السماوى، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك الفريق المنافس.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات بيراميدز لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.