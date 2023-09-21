شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص بيرسي تاو اليوم لتحديد موقفه من مباراة سان جورج الإثيوبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع بيرسي تاو لاعب الأهلي للفحص الطبي اليوم من قبل الجهاز الطبي للفريق الأحمر على هامش تدريبات فريقه لحسم موقفه من اللحاق بمواجهة سان جورج الإثيوبي يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بيرسي تاو تعرض لكدمة شديدة في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في لقاء المصري أول أمس.

وأضاف جاب الله أن تاو أدى جلسة علاج طبيعي على هامش المران الجماعي للفريق الذي جرى أمس، وسوف يخضع لفحص طبي اليوم يحسم موعد انتظامه في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي ضمن منافسات دور الـ ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها مساء الأحد المقبل.