قبل موقعة بيراميدز..الزمالك يعلن عن قيمصه الأساسي للموسم الجديد

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن نادي الزمالك عن القميص الأساسي الذي سوف يخوض به منافسات الموسم الجديد 2023/2024، وذلك قبل ساعات من مواجهة بيراميدز في أولى جولات الدوري المصري.

ونشر الحساب الرسمي للزمالك فيديو ترويجي للقميص الجديد وكتب: “مازالت القصة مستمرة! نقدم إليكم الزي الأساسي لنادي الزمالك للموسم 23/24”.

وأضاف: “ليس مجرد قميص، إنه رمز وهوية لتاريخ الزمالك الطويل، هذا لكم أنتم، الجماهير المخلصين – القلب النابض في الزمالك”.



وشارك في الفيديو الترويجي بعض نجوم الفريق الأول بالفارس الأبيض وجاء على رأسهم محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق.

بالإضافة إلى ظهور نجم الفريق أحمد السيد زيزو ومحمد عبد الشافي، يالإضافة إلأى عمر جابر الظهير الأيمن للفريق ومصطفى شلبي.

وأعلن أيضًا عن القميص الاحتياطي والذي جاء باللون الأزرق بالإضافة إلى بعض الرسومات الفرعونية، ويشبه إلى حد كبير القميص البديل للموسم الماضي.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز

من المقرر أن تقام المواجهة مساء اليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.