هل نجح الدوري السعودي باستقطاب المشجعين؟

الشارقة - اميمة ياسر - ربما تكون فورة الإنفاق على كرة القدم في السعودية قد حولتها إلى واحدة من أكبر أسواق الانتقالات في العالم، لكن أعداد الجماهير المنخفضة نسبياً والإيرادات الضئيلة من حقوق البث، و وفقا لموقع الحرة نوضح حجم التحدي الذي يواجه ذلك الدوري المحلي، بحسب تقرير نشره موقع وكالة "بلومبيرغ".

وبلغ متوسط عدد المتفرجين في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين حتى الآن، 8500 متفرج لكل مباراة هذا الموسم.

ورغم أن هناك ارتفاعا في نسبة الحضور، وصلت إلى 24 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، فإنها تبقى أقل من متوسط الحضور بالنسبة لنادي ريكسهام لكرة القدم، على سبيل المثال، الذي كان يتنافس حتى وقت قريب في مسابقة الدرجة الخامسة لكرة القدم البريطانية.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن متوسط حضور المباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز والدوري الألماني، حوالي 40 ألف مشجع لكل منهما.

وسيستمر الموسم الكروي الحالي في المملكة الثرية حتى مايو 2024، وسيتضمن المزيد من المباريات التي تشارك فيها الأندية المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، مما قد يساعد في تعزيز أرقام الحضور.

ومع ذلك، يعد هذا عائدًا متواضعًا للفرق في المملكة، التي أنفقت 875 مليون دولار لجلب لاعبين أجانب في الفترة من 1 يونيو إلى 1 سبتمبر.

وكان النجم البرازيلي، نيمار، وقبله النجم الفرنسي الفائز بالكرة الذهبية، كريم بنزيما، قد شدا الرحال إلى السعودية بعد أن حصلا على عقود مالية كبيرة، أسوة بالأسطورة البرتغالية، كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى نادي النصر في أواخر سنة 2022.

وساعدت هذه التعاقدات، الدوري السعودي على تأمين صفقات لبث المباريات في أكثر من 130 محطة تلفزيونية، مما جلب 4 أضعاف إجمالي إيرادات الموسم الماضي، البالغة حوالي 710 آلاف دولار.

لكن تلك العائدات لا تزال قليلة جدا مقارنة بإيرادات حقوق بث الدوري الإنكليزي الممتاز، التي بلغت 4 مليارات دولار في الموسم الماضي، وفق بلومبيرغ.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في الدوري السعودي للمحترفين، كارلو نهرا، في مقابلة مع "بلومبيرغ نيوز" الشهر الماضي: “إنها ليست إيرادات ضخمة لتمويل جميع الأنشطة التي لدينا، لكنها بالتأكيد خطوة مهمة".

وتابع أن "نمو الدوري السعودي هو عملية طويلة الأمد، ولا يوجد جدول زمني محدد عندما تريد تحقيق الإنجازات" المادية (مقارنة بالدوريات الكبرى).



وشكلت مباريات الموسم الأخير التي شاركت فيها الأندية الكبرى المدعومة من صندوق الثروة السيادية السعودي (الهلال والنصر والاتحاد والأهلي) 90 بالمئة من إجمالي الحضور.

واستحوذ الأهلي – الوافد الجديد إلى دوري روشن السعودي - حتى الآن على خمس الحضور.

وشهدت المواجهة بين الهلال والاتحاد استادًا مكتظًا، لكنها جرت في مكان يتسع لـ 20 ألف متفرج، حيث أنها لم تقم في استاد الجوهرة في جدة الذي يستوعب 60 ألفا، وذلك بسبب أعمال التطوير في ذلك الملعب الذي يستعد لاستضافة نهائيات كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل.

ويمتلك صندوق الثروة السيادية السعودي، الذي يدير ما يقرب من 800 مليار دولار من الأصول، حصص أغلبية في 4 أندية، هي االنصر والهلال في الرياض، والاتحاد والأهلي في جدة.

ويهدف الدوري المحلي إلى مضاعفة إيراداته السنوية 4 مرات، لتصل إلى 480 مليون دولار بحلول عام 2030.