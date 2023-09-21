شكرا لقرائتكم أونانا يعترف: خذلت مانشستر يونايتد.. وبدايتي ليست جيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف الكاميروني أندري أونانا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه يتحمّل مسؤولية الخسارة أمام بايرن ميونخ 3-4 في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء بعد خطئه في الهدف الأول الذي منح العملاق الألماني زمام المبادرة.

وبدأ "الشياطين الحمر" المباراة بشكل جيد على ملعب أليانز أرينا، إلا انّه خسر اندفاعاته بعدما سجّل ليروي ساني هدف الافتتاح بعدما أخطأ أونانا في التقاط الكرة لتعانق الشباك في الدقيقة 28.

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وقال أونانا لقناة "تي إن تي سبورتس": بعد خطئي فقدنا السيطرة على المباراة. إنه وضع صعب بالنسبة لنا، بالنسبة لي خاصة لأنني الشخص الذي خذل الفريق. بدايتي في مانشستر لم تكن جيدة جدًا، ليست الطريقة التي أريد أن ألعب بها.

وأردف: اليوم كانت واحدة من أسوأ مبارياتي وهو أمر صعب لأن لدينا طموح كبير، ونريد الفوز بكل شيء، لقد كانت فرصة كبيرة لنا للعودة بعد الوضع الذي نواجهه، إنه وقت صعب وعلينا أن نكون معًا ونتعلم من أخطائنا لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي يجب فعله.



وتألق الحارس الكاميروني في صفوف انتر ميلان الايطالي وأسهم في بلوغه نهائي دوري الابطال الموسم المنصرم، الا انّه عانى في الأسابيع الأخيرة في بداية مسيرته مع النادي الإنجليزي الذي انضم اليه مقابل 55 مليون يورو.

وتلقى فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ ثلاثة اهداف او أكثر في ثلاث مباريات متتالية للمرة الاولى منذ عام 1978.