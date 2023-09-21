شكرا لقرائتكم أرتيتا: أرسنال تعامل مع "مشاعر" دوري الأبطال بشكل مثالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يرى ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أن فريقه تعامل مع مشاعر العودة إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بشكل مناسب حيث سحق ضيفه آيندهوفن 4-صفر يوم الأربعاء.

وأنهى أرسنال، العائد للبطولة بعد غياب ستة أعوام، الشوط الأول متقدما 3-صفر بثلاثية بوكايو ساكا ولياندرو تروسار وغابرييل جيسوس، بينما أضاف القائد مارتن أوديغارد الهدف الرابع قبل 20 دقيقة من النهاية في المواجهة بالمجموعة الثانية.

وقال أرتيتا": كان من الرائع مشاهدة هذه الأجواء وسماع نشيد دوري الأبطال. الجميع كانوا مفعمين بالمشاعر قبل المباراة، كنا رائعين، ونجحنا في استغلال فرصنا واللمسة الأخيرة كانت ممتازة... من الناحية النفسية فالفوز كان أفضل ما يمكن، والآن أملك 24 لاعبا يريدون اللعب يوم الأحد.

ويستضيف أرسنال غريمه توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي يوم الأحد في ديربي شمال لندن.

