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الدوري المصري.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

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محمد اسماعيل - القاهرة - يحل الفريق الأول لنادي الزمالك، ضيفا ثقيلا اليوم الخميس على فريق بيراميدز، في الجولة الأولى من بطولة الممتاز، لموسم 2023\2024.

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز، في السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوي، بالجولة الافتتاحية من بطولة الدوري المصري.

ويعمل الفريق الأبيض، على الظهور بشكل جيد، في بداية الموسم، وتحقيق نتيجة إيجابية، وفي المقابل، يبحث فريق بيراميدز عن تحقيق الفوز خلال اللقاء، نظرا للتدعيمات المميزة التي قام بها.

وتقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك وبيراميدز، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

جدير بالذكر أن الزمالك، خسر في المباراة الماضية أمام أرتا سولار الجيبوتي، بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

بينما تعادل فريق بيراميدز، امام الجيش الروندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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