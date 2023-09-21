"خطين لفوا العالم".. الزمالك يعلن قميص الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قميص الفريق الأول لكرة القدم لخوض الموسم الجديد 2024.

شارك في مقطع "فيديو" الترويج للقميص الجديد شيكابالا رفقة عمر جابر وأحمد سيد "زيزو" ومصطفى شلبي ومحمد عبد الشافي ونبيل عماد "دونجا" ويوسف أوباما ومحمد عواد.

علق اللاعبون على "فيديو" تقديم القميص: "تيشرت الزمالك غير أي تيشرت، خطين لفوا العالم، تاريخ محفور في صدرنا، جمهوره يفتخر بيه، أبيض بخطين حمر، مش دي أهم حاجة؟".

ظهر القميص الأساسي للزمالك باللون الأبيض مع خطين باللون الأحمر في الوسط والنصف العلوي، أما القميص الاحتياطي فهو باللون الأزرق وفي المنتصف رمز فرعوني يحمل القوس والسهم.