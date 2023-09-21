شيكابالا يقود التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - ينشر موقع "الخليج 365"، التشكيل المتوقع لفريق الزمالك في مواجهة بيراميدز، المقرر لها اليوم في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري 2023\2024.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز، في السابعة مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري المصري.

ووضع الكولومبي خوان أوسوريو، اللمسات النهائية على خطة الفريق الأبيض، خلال المران الختامي أمس، ووضح خلاله ملامح التشكيل الأساسي.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: محمد عبدالشافي ومحمد عبدالغني وحسام عبد المجيد حمزة المثلوثي.

الوسط: محمد أشرف روقا وعمرو السيسي ويوسف أوباما.

الهجوم: محمود عبد الرازق شيكابالا وناصر منسي ومصطفى شلبي.