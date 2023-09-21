"الزمالك مش هيكون كومبارس".. ميدو يحذر أوسوريو قبل مواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، أن الزمالك لن يكون "كومبارس" مثلما يحاول البعض ترويج هذه النغمة ولن يكون منجم مواهب للانضمام للاعبين آخرين.

وأشار ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إلى أن الأهلي لم يخطف صفقة إمام عاشور من الزمالك بل ضمه من ميتيلاند الدنماركي.

وأوضح أن أحمد سيد "زيزو" ومحمد صبحي رفضا الرحيل للأهلي من قبل ولا صحة لفكرة أن لاعبي الزمالك يريدون الرحيل للمنافس.

وأضاف "ميدو": "الفريق يمر بفترة صعبة لأنها فترة انتقالية بسبب مجلس الإدارة، والمدرب أوسوريو يعمل مع الفريق ويدير الفريق بشكل جيد خاصة في المباريات الكبيرة".

وأكمل: "ولكن يجب على أوسوريو أن يعلم جيدا أن فرق الدوري صعبة ويجب التعامل معها بحذر وتوازن كبير في مواجهة بيراميدز".

وشدد: "المسؤولون في نادي بيراميدز يعملون بشكل جيد في اختيار اللاعبين خاصة اللاعبين الأجانب، فهم يتعاقدون مع لاعبيين دوليين، مرة 1".

وأتم: "باتشيكو يعلم الزمالك جيدا ويعلم لاعبيه لانه قام بتدريبهم، وبيراميدز فريق مستقر ومنظم والمباراة ستكون صعبة".