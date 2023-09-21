"الزمالك مش هيكون كومبارس".. ميدو يحذر أوسوريو قبل مواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، أن الزمالك لن يكون "كومبارس" مثلما يحاول البعض ترويج هذه النغمة ولن يكون منجم مواهب للانضمام للاعبين آخرين.
وأشار ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إلى أن الأهلي لم يخطف صفقة إمام عاشور من الزمالك بل ضمه من ميتيلاند الدنماركي.
وأوضح أن أحمد سيد "زيزو" ومحمد صبحي رفضا الرحيل للأهلي من قبل ولا صحة لفكرة أن لاعبي الزمالك يريدون الرحيل للمنافس.
وأضاف "ميدو": "الفريق يمر بفترة صعبة لأنها فترة انتقالية بسبب مجلس الإدارة، والمدرب أوسوريو يعمل مع الفريق ويدير الفريق بشكل جيد خاصة في المباريات الكبيرة".
وأكمل: "ولكن يجب على أوسوريو أن يعلم جيدا أن فرق الدوري صعبة ويجب التعامل معها بحذر وتوازن كبير في مواجهة بيراميدز".
وشدد: "المسؤولون في نادي بيراميدز يعملون بشكل جيد في اختيار اللاعبين خاصة اللاعبين الأجانب، فهم يتعاقدون مع لاعبيين دوليين، مرة 1".
وأتم: "باتشيكو يعلم الزمالك جيدا ويعلم لاعبيه لانه قام بتدريبهم، وبيراميدز فريق مستقر ومنظم والمباراة ستكون صعبة".