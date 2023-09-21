فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تتغير أسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

نستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 21 سبتمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) 6.9 مليون جنيه إسترليني.

كريستيان روميرو (توتنهام) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

جيمس وارد براوس (وست هام) 6.2 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم

سولي مارش (برايتون) 6.5 مليون جنيه إسترليني.

مارك كوكوريلا (تشيلسي) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

ميخايلو مودريك (تشيلسي) 6.3 مليون جنيه إسترليني.

جيفرسون ليرما (كريستال بالاس) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

بن دوك (ليفربول) 4.4 مليون جنيه إسترليني.

أندريه أونانا (مانشستر يونايتد) 4.9 مليون جنيه إسترليني.