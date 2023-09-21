"هو حر".. ما رأي حفيظ دراجي في انتقال محرز للدوري السعودي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تحدث المعلق الرياضي الجزائري، حفيظ دراجي، في الحلقة الثالثة من برنامج "بودكاست beIN" الذي يقدمه المذيع مشاري الخزيم، عن انتقالات الدوري السعودي، وانضمام رياض محرز للأهلي.

وقال حفيظ دراجي: "ما يحدث حاليًا في السعودية تحديدًا كبيرا، لأن السعودية ليست مثل أي بلد، وأتمنى لهم كل التوفيق في هذا المشروع الرياضي".

وأضاف: "تأثير ما يحدث في الدوري السعودي سيظهر أكثر في المستقبل ومع مرور الوقت، القطريين مثلًا بدايتهم كانت بجلب النجوم وتطوير المنشآت وإستضافة الأحداث الكبيرة، لقد بدأت السعودية مباشرة في جلب النجوم الكبار ثم مع الوقت ستشاهد تطوير كبير للدوري والمنشآت الرياضية".

وواصل حفيظ: "كنت أتمنى إستمرار رياض محرز سنة إضافية في مانشستر سيتي وبعدها ينتقل إلى السعودية، كان متبقي في عقده عامين لذلك كنت أتمنى أن يستمر، وهو يستفيد وكذلك مانشستر سيتي".

واختتم: "انتقال رياض محرز إلى الدوري السعودي هو خيار حر مهما كان سببه المال أو غيره، هو حر في قراره".