الأهلي يفوز في أولى مبارياته بكأس العالم للأندية لكرة السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق رجال السلة بالنادي الأهلي الفوز على إجنيت الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية "الإنتركونتينتال"، المقامة بسنغافورة.

فاز الأهلي على إجنيت الأمريكي، بطل دوري التطوير الأمريكي بنتيجة 82/76 وحاز مصطفى كيجو جائزة رجل المباراة في الظهور الأول له بقميص النادي الأهلي.

يواجه الأهلي في المباراة المقبلة بكأس العالم للأندية للسلة نظيره فرانكا البرازيلي، غدًا الجمعة في العاشرة صباحًا.

يذكر أن هذه المشاركة الأولى للأهلي في البطولة عقب تتويجه بكأس أفريقيا للأندية في رواندا.