شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة تحسم مصير شكوى الزمالك ضد أحمد أيمن وعيد ثنائى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو نادى الزمالك، جلسة خاصة خلال الساعات المقبلة، مع نظرائهم بالنادى المصرى، لحسم مصير شكوى النادى الأبيض المقدمة ضد الثنائى أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، المنضمين للنادى المصري.
وشهدت الساعات الماضية، مفاوضات بين مسئولى ناديى الزمالك والمصرى للاتفاق على قيمة مادية يحصل عليها النادى الأبيض نظير التنازل عن الشكوى المقدمة من الثنائى أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بعدما أجرى مجلس إدارة المصرى برئاسة كامل أبو على اتصالات مع الزمالك من أجل إنهاء الأزمة بشكل ودي.
وشهدت الساعات الماضية محاولات من قبل النادي المصري مع مسئولو الزمالك لإنهاء الأزمة بعيدًا عن التحقيق مع اللاعبين من قبل اتحاد الكرة، بعدما تقديم مسئولو نادى المصرى، اعتذار لمسئولى اتحاد الكرة لعدم حضور الثنائى أحمد عيد وأحمد أيمن منصور جلسة التحقيق بسبب شكوى الزمالك ضدهما على خلفية توقيعهما لناديين.
وكشف مصدر داخل الزمالك أن النادى المصري عرض دفع 4 ملايين جنيها لحل الأمر بشكل ودي، لكن النادى الأبيض طلب الحصول على 20 مليون جنيه للتنازل عن الشكوى، ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الناديين في الوقت الحالى للاتفاق على الوصول لحل يرضى جميع الأطراف.
بيراميدز ضد الزمالك
ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء اليوم الخميس في الجولة الأولى لمسابقة دوري نايل، باستاد الدفاع الجوي.
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