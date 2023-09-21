شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة تحسم مصير شكوى الزمالك ضد أحمد أيمن وعيد ثنائى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو نادى الزمالك، جلسة خاصة خلال الساعات المقبلة، مع نظرائهم بالنادى المصرى، لحسم مصير شكوى النادى الأبيض المقدمة ضد الثنائى أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، المنضمين للنادى المصري.

وشهدت الساعات الماضية، مفاوضات بين مسئولى ناديى الزمالك والمصرى للاتفاق على قيمة مادية يحصل عليها النادى الأبيض نظير التنازل عن الشكوى المقدمة من الثنائى أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بعدما أجرى مجلس إدارة المصرى برئاسة كامل أبو على اتصالات مع الزمالك من أجل إنهاء الأزمة بشكل ودي.