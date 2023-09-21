شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل فيوتشر و فاركو في الجولة الأولى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق فاركو بقيادة مدربه البرتعالي رومانوفي اللقاء المقرر له الرابعة عصر اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات اليوم الختامي للأسبوع الأول بدورى نايل في نسخته الجديدة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال ، خالد رضا ، محمود رزق ، باسم علي

وسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو ، ناصر ماهر ، كاجالي درامي ، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي ، محمد ربيعة ، طارق طه ، محمد نصير ، علي زعزع ، أحمد رفعت ، محمد فاروق ، مروان محسن ، عمر السعيد

بينما جاء تشكيل فاركو كالتالي :محمد سعيد شيكا و عبدالله بكري و محمود البدري و جيفرسون انكادا و كنسجلي سوكاري و محمود جهاد و محمود عماد و سيف تيري و عمرو جمال و رزقي حمرون و عزمي غوما.