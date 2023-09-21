شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تشكل لجنة فنية للتحقيق في شكوي لاعبة نادي الصيد لوجين عبدالله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للأداء الرياضي، بالتواصل والتنسيق مع الإتحاد المصري للسباحة، لتشكيل لجنة فنية من قبل الإتحاد للتحقيق في شكوي اللاعبة لوجين عبدالله، في ضوء المعطيات التي وردت بالشكوى، وأفادت الوزارة بتقرير حول تلك الواقعة حتي يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الأبطال الرياضيين. جاء ذلك بالإشارة إلي شكوى السباحة لوجين عبد الله لاعبة نادي الصيد الرياضي الواردة للوزارة عبر منظومة الشكاوي الحكومية بشأن تعنت النادي ضدها ومنعها من السفر لتمثيل مصر في المحافل الدولية على نفقتها الخاصة من أجل التأهل لبطولة العالم للسباحة بقطر المزمع اقامتها خلال عام 2024. كذلك بخلاف ذكرها بشكواها انها لم تحصل على مستحقاتها المالية منذ ثلاثة أعوام، وأن النادي يطالب بإيقافها ومنعها من المشاركة في البطولات نتيجة طلبها الاستغناء وعدم تجديد عقدها مع النادي، وما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بذات الشأن.

ونشرت لوجين عبد الله لاعبة المنتخب الوطني في السباحة ، علي صفختها بموقع التواصل الاجتماعي ، تشكو فيه عدم موافقة نادي الصيد علي سفرها في البطولات الدولية من أجل التأهل لبطولة العالم للسباحة بقطر في عام 2024. وكتبت علي صفحتها :"‎أنا السباحة لوجين عبد الله ▪️ تاني أحسن سباحة في تاريخ مصر في سباقات الحره "الطويلة "

▪️ أحسن سباحة جمهورية عمومي /كبار ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ ▪️ أول عمومي في البطولة الأفريقية والعربية سنه 2022 وأول عرب ناشئين و انا لسه ١٨ سنه ‎و دلوقتي بحاول بقالي شهرين اسافر بطوله مؤهلة لبطوله العالم علي حسابي الخاص (قدامي على الرقم المؤهل ٩٠جزء من الثانيه) و قدمت الطلب بالفعل و تم تجاهله من نادي الصيد المصري ‎بسبب إني مش عايزة أجدد عقدي مع النادي بسبب حاجات كثيرة اوي منها أني مخدتش مستحقاتي من ٣ سنين و أنهم نسيوا الكارنيه بتاعي في بطولة الجيزه اللي فاتت و أنا علي ستارت السباق و لم أشارك في البطولة و قالوا للناس و الكباتن لما حد يسألهم من الجهات المسؤلة إنهم يقولوا إني أنا اللي تأخرت علي السباق " الحقيقة أنا مش عارفة ده من مصلحة مين " سباحة موهوبه في سني و بطلة أفريقيا يتعمل معاها كده ليه أسئلة كتير نفسي حد يجاوبني عليها !!! ‎دلوقتي النادي أخدها معايا تحدي و عند انه هايوقفلي أي حاجة بخصوص سفري أو حتي إني أشارك في بطولة القاهرة بدون أرقام (علشان دي جزء من اعدادي لبطولة العالم) عشان طلبت استغنا و رفضت العقد الجديد .. انا مش عارفة اوصل لمين يساعدني انا قدمت شكوي في كل حتة أعمل إيه تاني !!!!!!! محتاجة مساعدة قبل ما تسجيل البطولة يتقفل..مع العلم اني مسافره على نفقتي الشخصية ‎محتاجة حد في البلد يساعدني أحقق حلم ليا و اشرف بلدي و أرفع إسم مصر قبل مايبقي متأخر أوي"



لوجين عبد الله

فيما أصدر نادي الصيد برئاسة المهندس عبد الله غراب، بيان رسمي يرد فيه علي إدعاءات لوجــين عبــد الله لاعبة السباحة، بعد نشرها علي صفحتها أن النادي يتعنت ضدها ويمنعها من السفر لتمثيل مصر في المحافل الدولية من أجل التأهل لبطولة العالم للسباحة بقطر في عام 2024 علي نفقتها الخاصة بحجة عدم تجديد عقدها ، وأنها لم تحصل علي مستحقاتها منذ 3 سنوات والنادي يطالب بأيقافها ومنعها من المشاركة في البطولات.

وجاء البيان كالتالي .. السيدات والسادة أعضاء نادي الصيد الكرام...



بخصوص ما تـــم نشـــره من لاعبة السباحة لوجــين عبــد الله علي صفحـــات التواصل الاجتماعي عن تعنت نادي الصيد المصري معها ومنعه سفرها الي بطولة خارجية علي نفقتهـا الخاصـــة لعدم تجديد العقـــد كلام عار تماما من الصحة حيث ان إدارة النادي لم تتلقى أي طلب رسمي من اللاعبة أو ولي أمرها يفيد ذلك وعليه وجب توضيح الاتي :

اولاً: في حالة طلب أى لاعب الاشتراك علي نفقته الخاصة في أى بطولة سواء البطولات الداخلية أو البطولات الخارجية و ليست مدرجة علي أجندة بطولات النادي يتم التقدم بطلب رسمي إلى إدارة النادي لمخاطبة اتحاد اللعبة وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن سواء من اللاعبة أو ولي أمرها، ولا يوجد أى مانع من طرف النادي في إرسال أية مخاطبات إلى اتحاد اللعبة في حال استلامها رسمياً من اللاعبة وذلك تم توضيحه للاعبة وولي أمرها أكثر من مرة.

ثانياً: اللاعبة مقيدة في الاتحاد المصري للسباحة باسم النادي برقم قيد ٣٧٥٩٩ ينتهي في ٣٠/٦/٢٠٢٤ وقامت بالتدريب تحت إشراف الجهاز الفني للنادي لمده ثلاث سنوات متتالية حصلت فيها علي العديد من البطولات ولكن انقطعت عن التدريبات بصورة مفاجئة منذ شهر مايو ٢٠٢٣ وتقدمت بطلب استغناء من النادي بدون مقابل وهو ما تم رفضه من قبل إدارة النشاط الرياضي بالنادي حيث أنه طلب مخالف إلى لائحة النادي الخاصة بالاستغناءات و تفريط في حق أصيل من حقوق النادي ولم يصل إلي الآن أى عروض لها من أى نادي آخر وبناء عليه فهي مقيدة باسم النادي حتي انتهاء مدة القيد وذلك بدون الحاجة إلي توقيع اي عقود جديده حسب لوائح الاتحاد المصري.

ثالثاً: جميع المستحقات المالية الخاصة باللاعبة مــن مكافآت تم صرفها في خزينة النادي منذ أكثر من شهر و لجميع اللاعبين في نفس ذات الــــوقت وتضمن اسمها في الكشوفات مع باقي زملائها أسوة بهم ولكنها امتنعت الي الان عن استلامها

رابعاً: تقدمـــت اللاعبة بشكـــوي إلى البــــوابة الحكوميــة ومديــــرية الشــباب والرياضه وتم انتداب لجنة من قبلهم للتحقيق في النادي وانتهت الي حفظ الشكوي لعدم صحه ما جاء بها.

وأخيراً نود التوضيح الي أن إدارة نادي الصيد لم تقم إلي الآن باتخاذ أي إجراء ضد اللاعبة وتهيب من الجميع التأكد من المعلومات قبل نشرها أو تداولها وتحتفظ بحق الرد وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سمعة النادي والحفاظ علي حقوقه القانونية.