شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على إيجنايت الأمريكى 82/76 فى كأس العالم لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق كرة سلة الأهلى على نظيره إيجنايت الامريكى بنتيجة 82/76 فى أولى مباريات كأس العالم لاندية السلة والتى تقام بسنغافورة وتستمر حتى 24 سبتمبر الجارى

وانتهى الربع الأول بتقدم ايجاينت 20/21بعد ريمونتادا من الفريق الامريكى،حيث كان الاهلى متقدم طوال الربع الأول الا ان فريق ايجناينت صنع الفارق وتقدم فى الربع الاول ، وتمكن لاعبو الاهلى من انهاء الفترة الثانية و الشوط الاول بالتقدم على نظيره الامريكى 45/43

وجاءت الفترة الثالثة بتقدم الاهلى 62/59 لتنتهى المباراة بفوز الاهلى

82 ، ويقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى، التي تضم فرانكا البرازيلي، وايجنايت الأمريكي.

واستعد الاهلى للبطولة، حيث استعان بثلاث لاعبين محترفين من جنسيات مختلفة ليكون على قدر قوة المونديال، حيث تم ضم الامريكى نوريس كول، والنيجيرى مايكل فاكوادى، بالإضافة إلى التونسي عمر عبادة.

وتضم قائمة الاهلى فى البطولة من اللاعبين كل من سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب

وجاء تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، بعد الفوز بالدوري الأفريقي في رواندا، العام الجارى.