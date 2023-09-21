شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل.. لاعبو فاركو ينعون "البدراوي ناجح" بارتداء قميص عليه صورته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى لاعبي فاركو البدراوي ناجح الشهير بـ"رقة العالمي" لاعب نادى فاركو مواليد 2001 الذي توفي خلال الأيام الماضية متأثرا بمعاناته من سرطان الدم.

وارتدي فريق فاركو قمصان عليها صورة اللاعب الراحل خلال النشيد الوطني قبل انطلاق مواجهة مودرن فيوتشر في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على أرض ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري النيل".

وكان البدراوى ناجح أحد اللاعبين المشهود لهم بالكفاءة داخل فريق الشباب بنادى فاركو وتم تصعيده للفريق الأول فى وقت سابق.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شيكا.

الدفاع: عبدالله بكري ـ محمود البدري ـ جيفرسون إنكادا ـ كنجسلي سوكاري.

الوسط: محمود جهاد ـ محمود عماد ـ سيف تيري ـ رزقي حمرون ـ عزمي جوما.

الهجوم: عمرو جمال.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود السيد وياسين مرعي وأحمد عواد، احمد البحراوي، محمد فؤاد، أحمد الصغيري، صلاح باشا، شكري نجيب، أحمد شريف.

وعلى الجانب الآخر، كشف البرتغالى ريكاردو فورميسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر تشكيل فريقه الذي جاء على النحو التالي:

و جاء تشكيل مودرن فيوتشر ضد فاركو على النحو التالي:-

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمود رزق، خالد رضا، باسم على، وعمر كمال.

خط الوسط: غنام محمد، بيلو، كاجالي، ناصر ماهر، وعبدالكبير الوادي.

خط الهجوم: أحمد عاطف.

و يجلس على مقاعد البدلاء: مروان محسن، عمر السعيد، محمد فارق وطارق طه وعلى زعزع واحمد رفعت ومحمود حمدى ومحمد ربيعه.