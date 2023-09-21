الأهلى يحقق أول انتصار أفريقى بكأس العالم لأندية السلة بعد هزيمة إيجنايت الأمريكى

القاهرة - سامية سيد -

بات فريق كرة السلة بالنادي الأهلي أول فريق أفريقي يحقق فوزاً في تاريخ منافسات كأس العالم لأندية كرة السلة (بطولة إنتركونتينتال) بعد التغلب على إيجنايت الأمريكي.

وفي سابع مشاركة للفرق الأفريقية في البطولة نجح الأهلي في تحقيق الانتصار الأول بعد 25 خسارة لأندية القارة السمراء ليكتب المارد الأحمر إنجازاً لكرة السلة المصرية والأفريقية،

وفاز فريق كرة سلة الأهلى على نظيره ايجاينت الامريكى بنتيجة 82/76 فى أولى مباريات كأس العالم لاندية السلة والتى تقام بسنغافورة وتستمر حتى 24 سبتمبر الجارى

وانتهى الربع الأول بتقدم ايجاينت 20/21بعد ريمونتادا من الفريق الامريكى،حيث كان الاهلى متقدم طوال الربع الأول الا ان فريق ايجناينت صنع الفارق وتقدم فى الربع الاول ، وتمكن لاعبو الاهلى من انهاء الفترة الثانية و الشوط الاول بالتقدم على نظيره الامريكى 45/43 وجاءت الفترة الثالثة بتقدم الاهلى 62/59 لتنتهى المباراة بفوز الاهلى

82 ، ويقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى، التي تضم فرانكا البرازيلي، وايجنايت الأمريكي.

واستعان الاهلى استعان بثلاث لاعبين محترفين من جنسيات مختلفة ليكون على قدر قوة المونديال، حيث تم ضم الامريكى نوريس كول، والنيجيرى مايكل فاكوادى، بالإضافة إلى التونسي عمر عبادة.

وتضم قائمة الاهلى فى البطولة من اللاعبين كل من سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب

وجاء تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، بعد الفوز بالدوري الأفريقي في رواندا، العام الجارى.