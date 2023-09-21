شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لا يعرف الخسارة مع صافرة محمود بسيونى قبل مواجهة بيراميدز اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مباراة بيراميدز والزمالك المقرر لها السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوى في الجولة الأولى من دورى نايل، إلى الحكم محمود بسيونى.
ويعاون الحكم محمود بسيونى كل من أحمد توفيق طلب وعمر فتحى مساعدين، ومحمود رشدى حكما رابعا، وعمرو الشناوى حكما لتقنية الفيديو، ومحمد نهاد حكما مساعد فيديو.الزمالك مع صافرة بسيونى
وتٌعد مباراة اليوم بين الزمالك بيراميدز هى المواجهة رقم 9 التى يديرها محمود بسيونى للزمالك، حيث سبق و أدار 8 مواجهات للفريق الأبيض، حقق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل فى 3 مباريات، ولم يتلق أى هزيمة معه، أشهر بسيونى 14 إنذارا واحتسب 4 ركلات جزاء.
أخر مباراة أدارها للزمالك كانت أمام المقاولون العرب فى 17 أبريل الماضى من منافسات بطولة الدورى العام، وانتهت بالتعادل الإيجابى 2/ 2.
ونبه الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاعبيه،خاصة الذىن يشغلون مركز الدفاع من الوقوع فى الأخطاء من أجل تفاديها في مواجهة بيراميدز،مشدداً عليهم بعدم التهاون أمام مرمى الفريق السماوى، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك الفريق المنافس.
وطالب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لـ بيراميدز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الزمالك وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى الفريق الأبيض.
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