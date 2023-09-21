شكرا لقرائتكم خبر عن الزعابي: سقف طموحات كلباء في تصاعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

أثنى أحمد محمد حسن الزعابي نائب رئيس شركة الكرة في نادي اتحاد كلباء ومشرف الفريق الأول على المدافع البرازيلي والاس دوس سانتوس القادم من نادي واهان ثري تاونس الصيني، ليحل خلفاً للبرتغالي إيفانيلدو فيرنانديز الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأشار الزعابي إلى أن جميع التعاقدات والانتدابات التي أنجزتها شركة الكرة هذا الموسم تمت وفق رؤية الجهاز الفني واحتياجات الفريق، خاصة وأن سقف الطموحات في تصاعد مستمر والجميع يعمل بجد واجتهاد من أجل تقديم المستوى الذي يلبي تطلعات الجماهير الكلباوية.

الجدير بالذكر أن اللاعب والاس البالغ من العمر 28 عاماً، سبق له اللعب في صفوف المنتخب البرازيلي تحت 23 سنة، كما لعب لأندية لاتسيو الإيطالي وموناكو الفرنسي وسبورتنغ براغا البرتغالي.