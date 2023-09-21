شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يسعى لمصالحة جماهيره على حساب ضمك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تقام الخميس 5 مباريات في افتتاح الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في حين تتجه الأنظار إلى مواجهتي الهلال المتصدر ومضيفه ضمك صاحب المركز قبل الأخير عند السابعة بتوقيت الإمارات على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها، ومباراة الاتحاد الثاني أمام ضيفه الفتح السابع عند العاشرة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

ويلتقي عند السابعة أيضاً الاتفاق الخامس بالطائي التاسع على ملعب الأمير محمد بن فهد، ويستضيف التعاون الرابع غريمه الرائد الخامس عشر على ملعب مدينة الملك عبد الله ببريدة، ويستضيف الشباب الثالث عشرة الحزم الأخير عند العاشرة مساء.

وتصب التوقعات في صالح الهلال أمام ضمك عطفاً على الإمكانات التي يتسلح بها الفريق الأزرق بقيادة مدربه البرتغالي خورخي خيسوس ونجومه بقيادة البرازيلي نيمار والصربي ميتروفيتش، بالإضافة إلى مالكوم وسافيتش وروين نيفيز وسالم الدوسري وميشائل، في حين يقدم ضمك حتى الآن بداية مخيبة.

ويريد الهلال ومدربه اصطياد عصفورين بحجر في اللقاء المحافظة على الصدارة التي صعد لها الفريق في الجولة الخامسة، ومصالحة الجماهير الزرقاء بعد التعادل 1-1 أمام نافباخور الأوزبكي في افتتاح دور المجموعات الآسيوي، ما سبب ردة فعل قوية على الزعيم ومدربه.

وعلى ملعب عبد الله الفيصل يدخل الاتحاد بمعنويات عالية بعد البداية الآسيوية الواعدة بالفوز على أجمك الأوزبكي 3-0 في الاستحقاق القاري.

ويعود الفرنسي كريم بنزيمة الذي غاب عن اللقاء القاري لقيادة الفريق بجانب مواطنه كانتي والبرازيلي المتطور دائماً رومارينهو.

ومع أن الترشيحات تصب في صالح الاتحاد، إلا أن الفتح بقيادة الكرواتي بيلتش المدرب السابق للاتحاد أعطى مؤشراً شديد اللهجة للفرق من بعد فوزه العريض على الأهلي 5-1 في الجولة الخامسة، والفريق الزائر يتمتع بأسماء جيدة في الميدان بقيادة المغربي مراد باتنا وكريستيان تيو ولوكاس زيلارايان والمدافع البلجيكي ديناييروالمهاجم جواو بيدرو.