شكرا لقرائتكم أهلي جدة يصطدم بالنصر في قمة ملتهبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتوجه أهلي جدة الجمعة إلى الرياض لمواجهة أصعب اختباراته منذ عودته إلى دوري روشن السعودي، وذلك عندما يلعب بضيافة النصر على ملعب "الأول بارك" في قمة مباريات الجولة السابعة المسابقة.

وعاد أهلي جدة إلى دوري روشن السعودي سريعاً بعد هبوطه موسم 2021-2022 إلى الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بينما سيكون لقاء النصر أول قمة يخوضها منذ بداية المسابقة.

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ويحتل الفريق القادم من جدة المركز الثالث برصيد 15 نقطة من 6 جولات، بينما يتأخر عنه النصر سادس الترتيب بثلاث نقاط.



وحقق أهلي جدة المتسلح بأسماء كبيرة من روبيرتو فيرمينو ورياض محرز وفرانك كيسي وآلان سان ماكسيمان 4 انتصارات متتالية قبل أن يُمنى بخسارة ثقيلة أمام مضيفه الفتح 5-1، لكنه استعاد توازنه الجولة الماضية بعد فوز مثير على التعاون 3-2.

وسيعود التركي الدولي ميريح ديميرال إلى خط دفاع أهلي جدة في المباراة المرتقبة بعدما غاب الجولة الماضية أمام التعاون بسبب طرده في مباراة الفتح التي سبقتها.

وفي المقابل، يدخل النصر المنتشي بعد فوزه على بيرسبوليس الإيراني بهدفين دون رد في دوري أبطال آسيا، ونصب عينيه تحقيق الفوز الخامس على التوالي في مسابقة الدوري.

وعقب تحقيقه بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الشهر الماضي، تلقى النصر خسارتين متتاليتين في مسابقة الدوري أمام الاتفاق والتعاون، لكنه عوض ذلك بتحقيق 6 انتصارات متتالية في الملحق المؤهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا والجولة الأولى من الأخير و4 مباريات دورية.



ويعوّل النصر على قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر هدافي دوري روشن السعودي برصيد 7 أهداف، وزميله السنغالي ساديو ماني الذي أحرز 6 أهداف حتى الآن.