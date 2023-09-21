الامارات | كلوب يشكك في محمد صلاح.. وليفربول يجد البديل في ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع ليفربول اصبعه على جرحه الذي لطالما تهدده بنزيف غائر كلما خرجت أنباء تتحدث عن رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف "الريدز" تارة إلى الأندية الكبرى في أوروبا، وتارة أخرى بالرحيل المفترض خلال الانتقالات الشتوية أو الموسم المقبل، بعدما لجأ إلى نادي ريال مدريد من أجل التعاقد مع جناحه البرازيلي رودريغو الذي بات مطمعاً للنادي الإنجليزي.

ويأمل ليفربول إتمام صفقة رودريغو مع الريال في "الميركاتو الشتوي" تحسباً لأي طارئ حول رحيل صلاح الذي تلقى عرضاً مغرياً من اتحاد جدة قيمته 170 مليون جنيه استرليني وراتب سنوي قدره 65 مليون جنيه استرليني.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية إن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول يشكك في بقاء محمد صلاح مع الفريق ويتوقع رحيله في الشتاء ومن الضروري إيجاد بديل له، في وقت يرى كلوب أن خير بديل لصلاح هو الجناح البرازيلي رودريغو.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد وضع سعراً كبيراً في رودريغو وصل إلى 86 مليون جنيه استرليني والاستفادة من قيمته السوقية لانه سيكون مضطراً للتخلي عنه مجاناً في الموسم المقبل موعد انتهاء عقده.