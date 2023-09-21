شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل.. مودرن فيوتشر يتقدم على فاركو بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود جنش
دفاع: عمر كمال ، خالد رضا ، محمود رزق ، باسم علي
وسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو ، ناصر ماهر ، كاجالي درامي ، عبد الكبير الوادي
هجوم: أحمد عاطف
ويجلس على مقاعد البدلاء:
محمود حمدي ، محمد ربيعة ، طارق طه ، محمد نصير ، علي زعزع ، أحمد رفعت ، محمد فاروق ، مروان محسن ، عمر السعيد
وجاء تشكيل فاركو كالتالي:
حراسة المرمى: محمد شيكا.
الدفاع: عبدالله بكري ـ محمود البدري ـ جيفرسون إنكادا ـ كنجسلي سوكاري.
الوسط: محمود جهاد ـ محمود عماد ـ سيف تيري ـ رزقي حمرون ـ عزمي جوما.
الهجوم: عمرو جمال.
ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود السيد وياسين مرعي وأحمد عواد، احمد البحراوي، محمد فؤاد، أحمد الصغيري، صلاح باشا، شكري نجيب، أحمد شريف.
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