شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل.. مودرن فيوتشر يتقدم على فاركو بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق مودرن فيوتشر، من التقدم بهدف نظيف في الشوط الأول أمام فريق فاركو عن طريق أحمد عاطف في الدقيقة 47 ، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات اليوم الختامي للأسبوع الأول بدورى نايل في نسخته الجديدة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال ، خالد رضا ، محمود رزق ، باسم علي

وسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو ، ناصر ماهر ، كاجالي درامي ، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي ، محمد ربيعة ، طارق طه ، محمد نصير ، علي زعزع ، أحمد رفعت ، محمد فاروق ، مروان محسن ، عمر السعيد