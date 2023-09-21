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دورى نايل.. مودرن فيوتشر يتقدم على فاركو بهدف فى الشوط الأول

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القاهرة - سامية سيد - نجح فريق مودرن فيوتشر، من التقدم بهدف نظيف في الشوط الأول أمام فريق فاركو عن طريق أحمد عاطف في الدقيقة 47 ، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات اليوم الختامي للأسبوع الأول بدورى نايل في نسخته الجديدة.

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: محمود جنش 

 

دفاع: عمر كمال ، خالد رضا ، محمود رزق ، باسم علي

 

وسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو ، ناصر ماهر ، كاجالي درامي ، عبد الكبير الوادي

 

هجوم: أحمد عاطف

 

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي ، محمد ربيعة ، طارق طه ،  محمد نصير ، علي زعزع ، أحمد رفعت ، محمد فاروق ، مروان محسن ، عمر السعيد

 

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شيكا.

الدفاع: عبدالله بكري ـ محمود البدري ـ جيفرسون إنكادا ـ كنجسلي سوكاري.

الوسط: محمود جهاد ـ محمود عماد ـ سيف تيري ـ رزقي حمرون ـ عزمي جوما.

الهجوم: عمرو جمال.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود السيد وياسين مرعي وأحمد عواد، احمد البحراوي، محمد فؤاد، أحمد الصغيري، صلاح باشا، شكري نجيب، أحمد شريف.

 

 

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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