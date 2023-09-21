شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن "سلة" الأهلي: طموحاتنا في مونديال الأندية بلا حدود بعد الفوز على إجنايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر سيف سمير، كابتن فريق النادي الأهلي لكرة السلة رجال، عن سعادته بالفوز على إجنايت الأمريكي، في أول مواجهات الفريقين ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في سنغافورة.

وأوضح أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، في ظل حالة التركيز الشديد التي كانت حاضرة منذ اليوم الأول للاستعداد للبطولة، وأن الفوز على الفريق الأمريكي رفع سقف طموحات الجميع داخل الفريق وجعلها بلا حدود.

وعبر كابتن رجال سلة النادي عن امتنانه الشديد لكل رسائل الدعم التي تلقاها اللاعبون والجهاز الفني من جانب جماهير الأهلي، مؤكدا على أن الفريق يسعى لتحقيق أفضل من يمكن من أجل إسعادهم.

وفاز الأهلي على فريق إجنايت الأمريكي بنتيجة 82-76، بعدما قدم أداء كبيرا للغاية، قبل مواجهته الثانية غداً ،الجمعة، أمام فريق فرانكا البرازيلي.