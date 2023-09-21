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محمود علاء ونيمار وإيشو فى تشكيل الزمالك ضد بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - أستقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك، علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز ، فى الجولة الأول من عمر مسابقة الدوري والتي ستجمعها في السابعة مساءً علي استاد الدفاع الجوي.

 

ومن المنتظر أن يضم تشكيل الزمالك كلًا من:

 

حراسة المرمي.. محمد صبحي . 

 

الدفاع .. مصطفي الزناري - حمزة المثلوثي -  محمود علاء - محمد عبد الشافي. 

 

في الوسط.. عمر جابر - عمرو السيسي - محمد أشرف روقا  . 

 

في الهجوم: سيد - أحمد عبد الرحيم إيشو - ناصر منسي . 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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