شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء ونيمار وإيشو فى تشكيل الزمالك ضد بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك، علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز ، فى الجولة الأول من عمر مسابقة الدوري والتي ستجمعها في السابعة مساءً علي استاد الدفاع الجوي.

ومن المنتظر أن يضم تشكيل الزمالك كلًا من:

حراسة المرمي.. محمد صبحي .

الدفاع .. مصطفي الزناري - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الشافي.

في الوسط.. عمر جابر - عمرو السيسي - محمد أشرف روقا .

في الهجوم: سيد نيمار - أحمد عبد الرحيم إيشو - ناصر منسي .