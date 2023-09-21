شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حضر حفل الافتتاح الدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية واللجان الرياضية بوزارة الشباب والرياضة نائبا عن دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأندرو موديبو نائب رئيس الاتحاد الافريقي لتنس الطاولة، ومعتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة.







وأكد موديبو في كلمته على أن جميع اللاعبين سعداء بالتواجد في مصر، نظرا للمرافق والخدمات التي تتمتع بها صالة حسن مصطفى ونظرا لتواجد فندق الإقامة قريبا من صالة المباريات وهو ما يسهل على الجميع.

ورحب معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري في بداية كلمته بالمنتخبات المشاركة مؤكدا على ريادة مصر في تنظيم البطولات، وشكر وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير أشرف صبحي على تقديمها كافة الدعم لنجاح البطولة، وأن تنس الطاولة المصرية تعيش فترة رائعة خاصة بعد حصول منتخب مصر على بطولة إفريقيا الأخيرة والتأهل لأولمبياد باريس 2024.

وتشارك 8 دول في منافسات البطولة القارية وهم: الجزائر و نيجيريا و تونس و الكاميرون و كينيا وموريشيوس و جنوب أفريقيا بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

وتضم قائمة منتخب مصر كلًا من: إبراهيم حمدتو، إسلام رسلان، محمد نور الدين، أحمد المحص، خالد عبدالسلام، ممدوح تمام، سامح صالح، حسان طلبة، مروان السكري، سيد محمد، كريم سيد، حسام حسني، عبدالرحمن عبدالوهاب.

فيما جاءت قائمة السيدات بمشاركة كلا من "علا محمود، فاطمة محرم، فوزية غمري، لمياء محمد شحاته، منى الشبراوي، فايزة محمود، سماح عبدالعزيز، هاجر الدسوقي، هناء أحمد إبراهيم، أنعام محمد رضوان".

يذكر أن البطولة تشهد منافسات فردي الرجال وفردي السيدات ، زوجي رجال، زوجي سيدات، زوجي مختلط.