شكرا لقرائتكم خبر عن كيجو رجل مباراة الأهلى وإيجاينت الأمريكى بكأس العالم لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد مصطفى مكاوى كيجو لاعب فريق كرة سلة الاهلى جائزة رجل مباراة الاهلى امام نظيره ايجاينت الامريكى والتى انتهت بفوز الاحمر بنتيجة 82/76 فى أولى مباريات كأس العالم لاندية السلة والتى تقام بسنغافورة وتستمر حتى 24 سبتمبر الجارى.



كيجو لاعب سلة الاهلي



كيجو



كيجوو



كيدو سلة الاهلي

وانتهى الربع الأول بتقدم ايجاينت 20/21بعد ريمونتادا من الفريق الامريكى،حيث كان الاهلى متقدم طوال الربع الأول الا ان فريق ايجناينت صنع الفارق وتقدم فى الربع الاول

وتمكن لاعبو الاهلى من انهاء الفترة الثانية و الشوط الاول بالتقدم على نظيره الامريكى 45/43

وجاءت الفترة الثالثة بتقدم الاهلى 62/59 لتنتهى المباراة بفوز الاهلى

82/76

ويقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى، التي تضم فرانكا البرازيلي، وايجنايت الأمريكي.

واستعد الاهلى للبطولة، حيث استعان بثلاث لاعبين محترفين من جنسيات مختلفة ليكون على قدر قوة المونديال، حيث تم ضم الامريكى نوريس كول، والنيجيرى مايكل فاكوادى، بالإضافة إلى التونسي عمر عبادة.

وتضم قائمة الاهلى فى البطولة من اللاعبين كل من سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب

وجاء تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، بعد الفوز بالدوري الأفريقي في رواندا، العام الجارى.