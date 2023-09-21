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دورى نايل ..جون إيبوكا ومحمد إبراهيم يقودان هجوم سيراميكا أمام الاتحاد

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لـ سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في الأسبوع الأول من بطولة دوري نايل و التى سوف تقام على ستاد الاسكندرية بعد قليل .

 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

 

حراسة المرمى:محمد بسام 

 

خط الدفاع: محمد شكري  - ارثر چاستيس- رجب نبيل -أحمد هاني. 

 

خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - محمد عنتر .

 

خط الهجوم:  چون ايبوكا.

 

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - سعد سمير - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد عادل - كناريا - القندوسي - صديق اجولا - رشيد أحمد.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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