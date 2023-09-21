شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل ..جون إيبوكا ومحمد إبراهيم يقودان هجوم سيراميكا أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لـ سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في الأسبوع الأول من بطولة دوري نايل و التى سوف تقام على ستاد الاسكندرية بعد قليل .

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - ارثر چاستيس- رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - محمد عنتر .

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - سعد سمير - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد عادل - كناريا - القندوسي - صديق اجولا - رشيد أحمد.