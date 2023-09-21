شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل ..جون إيبوكا ومحمد إبراهيم يقودان هجوم سيراميكا أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لـ سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في الأسبوع الأول من بطولة دوري نايل و التى سوف تقام على ستاد الاسكندرية بعد قليل .
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى:محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري - ارثر چاستيس- رجب نبيل -أحمد هاني.
خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - محمد عنتر .
خط الهجوم: چون ايبوكا.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - سعد سمير - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد عادل - كناريا - القندوسي - صديق اجولا - رشيد أحمد.
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