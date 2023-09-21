شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل..وصول الزمالك وبيراميدز للدفاع الجوى لخوض انطلاقة الفريقين في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريقا الزمالك وبيرامبدز إلى استاد الدفاع الجوي تمهيدا لخوض التى تجمعهما فى السابعة مساء اليوم على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الأولى من دورى نايل.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مباراة بيراميدز والزمالك المقرر لها السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوى في الجولة الأولى من دورى نايل، إلى الحكم محمود بسيونى.

ويعاون الحكم محمود بسيونى كل من أحمد توفيق طلب وعمر فتحى مساعدين، ومحمود رشدى حكما رابعا، وعمرو الشناوى حكما لتقنية الفيديو، ومحمد نهاد حكما مساعد فيديو.

وتٌعد مباراة اليوم بين الزمالك بيراميدز هى المواجهة رقم 9 التى يديرها محمود بسيونى للزمالك، حيث سبق و أدار 8 مواجهات للفريق الأبيض، حقق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل فى 3 مباريات، ولم يتلق أى هزيمة معه، أشهر بسيونى 14 إنذارا واحتسب 4 ركلات جزاء.