أحمد حسن: طموحي اتدمر في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - وجه أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عدد من الرسائل الهجومية ضد القائمين على إدارة الكرة المصرية في أعقاب انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد لبطولة الدوري الممتاز يوم الإثنين الماضي.

وشهدت نتائج مباريات الأسبوع الأول من الدوري العام، فوز طلائع الجيش على البنك الأهلي 2-0، وفوز زد على الإسماعيلي 1-0، والأهلي على المصري 4-0 بلدية المحلة 2-0 على المقاولون العرب، والداخلية على إنبي 1-0 ، وتعادل إيجابي 1-1 بين سموحة والجونة.

وقال الصقر في مداخلته هاتفية على محطة راديو أون سبورت:" أراهن كل القائمين على إدارة الكرة في مصر سواء اتحاد الكرة أو رابطة الأندية، إنهاء مسابقة الدوري بالموسم الجديد كما أعلن منتصف شهر يوليو المقبل، البطولة ستنتهي على مسؤوليتي على الأقل بشهر أكتوبر".

أضاف:" هل يعقل أن رابطة الأندية أو من قام بوضع جدول الدوري؟ يعتمد في رهانه على إنهاء البطولة بشهر يوليو خروج الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية، سواء الأهلي وبيراميدز من دوري أبطال إفريقيا، أو الزمالك وفيوتشر بكأس الكونفدرالية".

أكمل:" لا أحد يسمعنا ولا يهتم بالتحذيرات أو يأخذها على محمل الجد من كارثة التحام المواسم في مصر والتي تسببت في تراجع نتائج الفرق والمنتخبات الوطنية وتعرض اللاعبين للإرهاق والإصابات".

تابع:" للأسف الشديد المسؤولون عن الكرة في مصر يغضبون من كلامنا وانتقاداتنا رغم أن الهدف الصالح العام ومصلحة الكرة المصرية لوضع حلول جذرية بدلا من المسكنات".

واصل:" الدوري لن ينتهي في الموعد الذي أعلنت عنه رابطة الأندية، كان يجب أن تقام المسابقة بنظام الدور الواحد مع تحديد البطل بين أول 8 فرق وبين أخر 10 فرق لتحديد الهابطين ولكن لا حياة لمن تنادي".

أردف:" لن أخوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لأن الوضع العام لا يشجع على العمل في مثل هذه الظروف ولو عرض علي أن أكون مديرا فنيا لاتحاد الكرة سأرفض لأنني أرى أن العمل التطوعي أكبر أكذوبة".

أتم:" عندما كنت لاعبًا بصفوف المنتخب لم أكن أعلم كم الأزمات والكوارث التي تعيشها الكرة المصرية لأن تركيزي فقط كان على التدريب والالتزام والانضباط وبعد نهاية مسيرتي كان عندي طموح كبير لعرض خبراتي التي اكتسبتها خلال فترة احترافي على المسؤولين والاجتهاد للانضمام إلى الأجهزة الفنية بالمنتخبات الوطنية ولكن بعد مرور الوقت أدركت أن طموحي اتدمر في مصر".