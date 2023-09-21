شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يعلن غياب ساندرو أسبوعين بسبب الإصابة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلانو - (أ ف ب)

سيغيب الظهير البرازيلي المخضرم، أليكس ساندرو، أسبوعين على الأقل عن الملاعب، بعد تعرّضه لإصابة عضلية بفخذه في التمارين، بحسب ما ذكر فريقه يوفنتوس الإيطالي، الخميس.

وقال نادي «السيدة العجوز» في بيان، إن مدافعه البالغ 32 عاماً خضع لفحوص في تورينو، «كشفت عن تعرّضه لتمزق متوسط في العضلة الخلفية لفخذه اليسرى».

وتابع: «كان اللاعب قد بدأ عملية إعادة التأهيل، وسيخضع لفحوص جديدة بعد 15 يوماً لتحديد فترة التعافي بشكل أدق».

ويغيب عادة اللاعبون الذين يتعرّضون لنوع مماثل من هذه الإصابات، نحو شهر عن الملاعب.

خاض ساندرو الذي يحمل ألوان يوفنتوس منذ 2015، مباراتين فقط هذا الموسم مع يوفنتوس، وغاب عن اللقاء الأخير ضد لاتسيو (3-1) نهاية الأسبوع الماضي.

يحتل يوفنتوس المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفارق نقطتين وراء إنتر المتصدر، وهو يزور ساسوولو، السبت، قبل استضافة ليتشي، الثلاثاء.