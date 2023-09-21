شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس توتنهام: تدريب مورينيو وكونتي للفريق خطأ ندمنا عليه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد رئيس نادي توتنهام دانيال ليفي، ندمه إثر قرار اختيار المدربين جوزيه مورينيو وأنتونيو كونتي لتدريب الفريق، مشيراً إلى أن هذه القرار كان خطأ كبيراً.

وأوضح ليفي في حديثه مع منتدي مشجعي توتنهام، أن المدرب الأسبق ماوريسيو بوكيتينيو، حقق نتائج جيدة، توجها بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، والخسارة أمام ليفربول.

وقال عن سبب إقالة بوكيتينيو في نوفمبر 2019:«فكرنا في تغيير الاستراتيجية، بعد اقترابنا من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وكان القرار هو التعاقد مع مدرب فاز بالألقاب».

وتابع: «فعلناها مرتين، ويجب علينا التعلم من أخطائنا، إن جوزيه مورينيو وأنتونيو كونتي مدربان رائعان، ولكن ربما لا يتناسبان مع توتنهام».

وأكد ليفي أن النادي عاد إلى طبيعته بتعيين المدرب الأسترالي أنجي بوستكوجلو، الذي نجح في تحقيق أفضل انطلاقة لفريق توتنهام منذ 57 عاماً، مشيراً إلى أن تحقيق البطولات يجب أن يتم بخطوات تدريجية، وهو ما يتوقع حدوثه خلال الفترة المقبلة.