شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة في مجموعة لبنان والبحرين وسوريا في تصفيات أمم آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أسفرت قرعة التصفيات النهائية المؤهلة لكأس أمم آسيا لكرة السلة، عن وقوع منتخب الإمارات الوطني في المجموعة السادسة مع لبنان والبحرين وسوريا، وذلك في مراسم القرعة التي جرت في العاصمة القطرية، بحضور ممثل الاتحاد الإماراتي، راشد عبدالله النقبي مدير المنتخبات الوطنية.

وتنطلق التصفيات في شهر فبراير 2024، وسيخوض كل منتخب 6 مباريات عبر 3 نوافذ، وكل نافذة يخوض فيها كل منتخب مباراتين، ويتأهل 16 منتخباً لكأس آسيا من أصل 24 منتخباً مشاركون في التصفيات.

وسيتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه للبطولة وسيصبح عددهم 12، والمنتخبات الستة أصحاب المركز الثالث في كل مجموعة سيخوضون الملحق وسيتأهل من بينهم 4 منتخبات للبطولة.

من جهة أخرى،يغادر منتخب الإمارات لكرة السلة الجمعة، إلى الصين لخوض منافسات بطولة كرة السلة ضمن دورة الألعاب الآسيوية المقامة في مدينة هانغتشو.

واختتم المنتخب تحضيراته الخميس بالمران على صالة نادي النصر في دبي وسط حماس كبير من جميع اللاعبين، ووضع الدكتور منير بن الحبيب وجهازه المعاون اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية في التدريبات.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب على اختيار 12 لاعباً للمشاركة هم: راشد أيمن، حامد عبداللطيف، راشد سالم، فيصل محمد، عمر خالد، راشد الزعابي، جاسم محمد، خالد خليفة، قيس عمر، محمود وسيم، هزاع عمر، عبد العزيز خليفة، ويضم الجهازين الفني والإداري كل من: الدكتور منير بن الحبيب مديراً فنياً ويعاونه مساعدين كل من سالم عتيق وجاسم عبد الرضا، كما تضم القائمة راشد عبد الله النقبي «مديراً للمنتخب»، وعلي الحمادي «إدارياً».