شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الإمارات يطمئن على مشجعه نصيب بوعفراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام وفد من نادي الإمارات برئاسة يوسف عبدالله البطران، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة ثاني الشحي وعادل الخيال وجمال القرصي وبشير راجي المدير التنفيذي، وعدد من موظفي ولاعبي النادي، بزيارة الوالد نصيب بوعفراء أحد مشجعي النادي الأوفياء في منزله والذي يعاني وعكة صحية ألزمته الفراش، وتمنى الوفد الزائر الشفاء العاجل والصحة والعافية للوالد نصيب.

ومن جانب آخر، زاره كذلك عبيد أحمد طحنون رئيس لجنة الجماهير بالنادي، وراشد علي النقبي رئيس فريق الصقور التطوعي، وعلي العوضي عضو لجنة الجماهير، ونقلوا له تحيات وتمنيات الجماهير له بالصحة والعافية والسلامة.