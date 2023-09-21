اخبار الرياضه

الامارات | ليونيل ميسي يشتم نجما سابقا لليفربول

0 نشر
حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ليونيل يشتم نجما سابقا لليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف النجم السابق لفريق ، الإنجليزي جيمي كاراغر عن شتيمة وجهها إليه نجم فريق إنتر ميامي الأميركي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك خلال الموسم الماضي، حين كان ميسي يلعب لصالح فريق باريس سان جرمان الفرنسي.

وأكدت صحيفة "أس" الإسبانية أن كاراغر وخلال مشاركته في تحليل مباريات أمس لصالح قناة "سي بي إس" سبورت، قال إنه كان في الموسم الماضي ينتقد بشدة مستوى باريس سان جرمان، وقال في مرة إن الفريق الفرنسي لن يحقق لقب دوري الأبطال بوجود الثلاثي ميسي ونيمار ومبابي.

وأكد أن هذا الأمر لم يرق لميسي، والذي قام في وقت سابق بتوجيه رسالة خاصة إليه في هاتفه يشتمه فيها بلفظ بذيء، حيث قال له "أيها الحمار"، لكنه لم ينتبه لها، واعتقد أنها من أحد ينتحل شخصية ميسي، لكنه تأكد منها لاحقا، بعد أن حاول التواصل مع ميسي وتهنئته على فوزه بأحد الألقاب الشخصية، لكنه لم يحصل على أي رد منه.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا