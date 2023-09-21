الامارات | ليونيل ميسي يشتم نجما سابقا لليفربول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف النجم السابق لفريق ليفربول، الإنجليزي جيمي كاراغر عن شتيمة وجهها إليه نجم فريق إنتر ميامي الأميركي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك خلال الموسم الماضي، حين كان ميسي يلعب لصالح فريق باريس سان جرمان الفرنسي.

وأكدت صحيفة "أس" الإسبانية أن كاراغر وخلال مشاركته في تحليل مباريات دوري أبطال أوروبا أمس لصالح قناة "سي بي إس" سبورت، قال إنه كان في الموسم الماضي ينتقد بشدة مستوى باريس سان جرمان، وقال في مرة إن الفريق الفرنسي لن يحقق لقب دوري الأبطال بوجود الثلاثي ميسي ونيمار ومبابي.

وأكد أن هذا الأمر لم يرق لميسي، والذي قام في وقت سابق بتوجيه رسالة خاصة إليه في هاتفه يشتمه فيها بلفظ بذيء، حيث قال له "أيها الحمار"، لكنه لم ينتبه لها، واعتقد أنها من أحد ينتحل شخصية ميسي، لكنه تأكد منها لاحقا، بعد أن حاول التواصل مع ميسي وتهنئته على فوزه بأحد الألقاب الشخصية، لكنه لم يحصل على أي رد منه.