اخبار الرياضه

ميسي: بعد الاعتزال لا أعلم ماذا سأفعل ربما أعمل في هذا المنصب

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تحدث لاعب نادي إنتر ميامي، ليونيل ، خلال مقابلة عبر قناة اليوتيوب "أولجا" عن الجوائز والبطولات التي حصل عليها طوال مسيرته، وحياته العملية بعد الإعتزال.

وصرح ميسي: "الكرة الذهبية تكريم رائع، ولكن كنت محظوظ بالفوز بكل شيء، وبعض الدوريات المحلية، بالإضافة إلى كوبا أمريكا وكأس العالم هذه هي الجوائز المهمة".

وأضاف: "بعد الاعتزال؟ لا أعلم ماذا سأفعل ولا أريد التفكير في الأمر الآن، أريد الاستمتاع بلعب كرة القدم، أحب كرة القدم وربما أكون مديرا رياضيا ولكن لا أعرف أين سأبدء".

واختتم ميسي: "كل شيء أمتلكه موجود في في المتحف هناك، كرات ذهبية وأحذية ذهبية وكل شيء".

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا