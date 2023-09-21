ميسي: بعد الاعتزال لا أعلم ماذا سأفعل ربما أعمل في هذا المنصب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تحدث لاعب نادي إنتر ميامي، ليونيل ميسي، خلال مقابلة عبر قناة اليوتيوب "أولجا" عن الجوائز والبطولات التي حصل عليها طوال مسيرته، وحياته العملية بعد الإعتزال.

وصرح ميسي: "الكرة الذهبية تكريم رائع، ولكن كنت محظوظ بالفوز بكل شيء، دوري أبطال أوروبا وبعض الدوريات المحلية، بالإضافة إلى كوبا أمريكا وكأس العالم هذه هي الجوائز المهمة".

وأضاف: "بعد الاعتزال؟ لا أعلم ماذا سأفعل ولا أريد التفكير في الأمر الآن، أريد الاستمتاع بلعب كرة القدم، أحب كرة القدم وربما أكون مديرا رياضيا ولكن لا أعرف أين سأبدء".

واختتم ميسي: "كل شيء أمتلكه موجود في برشلونة في المتحف هناك، كرات ذهبية وأحذية ذهبية وكل شيء".