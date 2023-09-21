هل يشارك في كأس العالم 2026؟.. ميسي يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تحدث لاعب نادي إنتر ميامي، ليونيل ميسي، خلال مقابلة عبر قناة اليوتيوب "أولجا" عن متابعته لمباريات برشلونة بعد رحيله، والمشاركة في كأس العالم 2026.

وصرح ميسي: "بالطبع أتابع جميع أخبار فريق برشلونة، هذا النادي الذي نشأت فيه وعلمني كرة القدم والقيم".

وعن مشاركته في كأس العالم 2026 من عدمه، قال: "لا أدري إذا كنت سوف أشارك أو لا، لكنني لا أفكر في الأمر الآن، أفكر في كوبا أمريكا الآن، سنرى بعد ذلك ما سيجري لأن الأمر يعتمد على ما اشعر به وقتها، ما زال متبقي ثلاث سنوات".

وعن أولاده، اختتم الأسطور الأرجنتينية، ليونيل ميسي: "لا أحد من أطفالي يمتلك جوال حتى الآن، واعتقد أنني أب جيد، أحاول إشراك اطفالي في القيم اللتي تعلمتها".