رغم الإيقاف.. زيزو يفاجئ جماهير الزمالك في الدفاع الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في ملعب الدفاع الجوي لمؤازرة فريقه في مباراة بيراميدز، المقرر لها في السابعة مساء اليوم في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب "زيزو" عن الزمالك في لقاء اليوم للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وهتفت جماهير الزمالك بقوة للاعب، خاصة وأنه من أهم اللاعبين في الفريق حاليا.

و يضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - عمرو السيسي - عمر جابر.

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم" إيشو" - ناصر منسي - سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد عبد الغني ومحمد طارق ونبيل عماد دونجا ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي ويوسف إبراهيم "اوباما" وإبراهيما نداي وعلي ياسر.