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أوسوريو يستبعد حسام عبد المجيد وبيسو من قائمة الزمالك أمام بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الثنائي حسام عبد المجيد ومحمد حسام "بيسو" من قائمة الفريق لخوض لقاء بيراميدز المقرر له بعد قليل باستاد الدفاع الجوي.

 

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

 

حراسة المرمى : محمد صبحي 

 

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي

 

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - عمرو السيسي - عمر جابر 

 

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم" إيشو"  - ناصر منسي - سيد عبد الله "".

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد عبد الغني  ومحمد طارق ونبيل عماد دونجا  ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي  ويوسف إبراهيم "اوباما" وإبراهيما نداي وعلي ياسر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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