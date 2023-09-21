شكرا لقرائتكم خبر عن دوري نايل.. انطلاق مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة الأولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
انطلقت ، مباراة بيراميدز والزمالك ، التي تجمع الفريقين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دورى نايل.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي
حراسة المرمى : محمد صبحي
الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة مثلوثي - مصطفى الزناري
الوسط : محمد أشرف روقا - عمرو السيسي - عمر جابر - أحمد أيشو - سيد نيمار
الهجوم : ناصر منسي
وقرر أوسوريو استبعاد حسام عبد المجيد ومحمد بيسو من قائمة اللقاء على أن يتواجد بمقاعد البدلاء : عبد الرحمن نفاد - محمد عبد الغني - محمد طارق - نبيل دونجا - إبراهيما نداي - يوسف أوباما - مصطفى شلبي - علي ياسر
كما أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه وجاء على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ
خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - مهند لاشين
خط الهجوم: فيستون ماييلي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - رمضان صبحي - سيف جعفر - محمد حمدي - فخري لاكاي - يوسف أسامة - دودو الجباس
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