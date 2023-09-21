شكرا لقرائتكم خبر عن دوري نايل .. مودرن فيوتشر يهزم فاركو بهدفين نظيفين "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر
وأحرز هدفي فريق مودرن فيوتشر ، كل من أحمد عاطف في الدقيقة 47 ، ومحمود رزق في الدقيقة 69 من زمن المباراة .
وجاء تشكيل مودرن فيوتشر كالتالي :
حراسة المرمى: محمود جنش
دفاع: عمر كمال ، خالد رضا ، محمود رزق ، باسم علي
وسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو ، ناصر ماهر ، كاجالي درامي ، عبد الكبير الوادي
هجوم: أحمد عاطف
ويجلس على مقاعد البدلاء:
محمود حمدي ، محمد ربيعة ، طارق طه ، محمد نصير ، علي زعزع ، أحمد رفعت ، محمد فاروق ، مروان محسن ، عمر السعيد
وجاء تشكيل فاركو كالتالي:
حراسة المرمى: محمد شيكا.
الدفاع: عبدالله بكري ـ محمود البدري ـ جيفرسون إنكادا ـ كنجسلي سوكاري.
الوسط: محمود جهاد ـ محمود عماد ـ سيف تيري ـ رزقي حمرون ـ عزمي جوما.
الهجوم: عمرو جمال.
ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود السيد وياسين مرعي وأحمد عواد، احمد البحراوي، محمد فؤاد، أحمد الصغيري، صلاح باشا، شكري نجيب، أحمد شريف.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز