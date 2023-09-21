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دورى نايل .. مابولولو ورجب عمران يقودان هجوم الاتحاد أمام سيراميكا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشرى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا ، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد الإسكندرية ، في السابعة مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري نايل.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح - سيفا تقا - محمود شبانة - كريم الديب.

خط الوسط: مورو ساليفو - خالد الغندور - بلال السيد - أحمد عيد.

خط الهجوم: رجب عمران - كريستوف مابولولو.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

أحمد عادل - عمر صلاح - هاني الطامي - أحمد الشيخ - عمرو صالح - أحمد ياسين - فان ديرك - فرانك الآن - أحمد غنيم.

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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