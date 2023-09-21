شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل .. مابولولو ورجب عمران يقودان هجوم الاتحاد أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشرى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا ، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد الإسكندرية ، في السابعة مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري نايل.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: المهدي سليمان.
خط الدفاع: هشام صلاح - سيفا تقا - محمود شبانة - كريم الديب.
خط الوسط: مورو ساليفو - خالد الغندور - بلال السيد - أحمد عيد.
خط الهجوم: رجب عمران - كريستوف مابولولو.
ويجلس على دكة البدلاء كل من:
أحمد عادل ميسي - عمر صلاح - هاني الطامي - أحمد الشيخ - عمرو صالح - أحمد ياسين - فان ديرك - فرانك الآن - أحمد غنيم.
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