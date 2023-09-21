شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى أمام فرانكا البرازيلى في كأس العالم لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع نظيره فرانكا البرازيلى في ثانى مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية " انتركونتيننتال " و التي تقام بسنغافورة وتستمر حتى 24 سبتمبر الجارى ، والتي يشارك بها أندية الأهلي وفرانكا البرازيلي، وإيجنايت الأمريكي، وبون الألماني، وجولدن بولز الصيني، والمنامة البحريني.

موعد مباراة الأهلى و فرانكا البرازيلي

تقام مباراة الأهلى وفرانكا البرازيلي فى كأس العالم لكرة السلة، فى تمام العاشرة من صباح غد الجمعة بتوقيت القاهرة على صالة OCBC Arena

كيف صعد الأهلى لكأس العالم؟

وجاء تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، بعد الفوز بالدوري الأفريقي في رواندا، العام الجارى، ويقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى، التي تضم فرانكا البرازيلي، وايجنايت الأمريكي.

قائمة الأهلى فى كأس العالم

تضم قائمة سلة الأهلى فى كأس العالم كل من سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.