شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أوسوريو مع الزمالك قبل مواجهة بيراميدز الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك، اختبارا جديدا رفقة القلعة البيضاء عندما يواجه بيراميدز في السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.

أرقام أوسوريو مع الزمالك

تعد مباراة اليوم المباراة الثالثة عشر التي يقودها الكولومبي أوسوريو على رأس القيادة الفنية للزمالك، حيث قاد الفارس الأبيض في 12 مباراة سابقة، 8 لقاءات في بطولة الدورى و3 مواجهات في كأس مصر ومباراة وحيدة في الكونفدرالية.

نجح أوسوريو في قيادة الزمالك للفوز في 8 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، سجل لاعبو الزمالك تحت قيادته 22 هدفا واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

ونبه الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاعبيه، خاصة الذين يشغلون مركز الدفاع من الوقوع فى الأخطاء من أجل تفاديها في مواجهة بيراميدز، مشدداً عليهم بعدم التهاون أمام مرمى الفريق السماوى، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك الفريق المنافس.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات بيراميدز لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.