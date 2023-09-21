شكرا لقرائتكم خبر عن دوري نايل.. بيراميدز يتقدم علي الزمالك بهدف نظيف في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق بيراميدز في التقدم علي الزمالك ، خلال أحداث الشوط الأول ، بعد احراز عبد الله السعيد بهدف في الدقيقة 24 ، بالمباراة التي تجمع الفريقين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دورى نايل.

وبدأ الزمالك الهجوم من الدقائق الأولي عن طريق تسديدة لناصر منسي مهاجم الفريق تصدي لها أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز ، وفي الدقيقة 4 شهدت اول تهديد لبيراميدز علي مرمي الزمالك من تسديدة قوية لمصطفي فتحي جاءت بجوار مرمي الفريق الأبيض.

وأهدر فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز فرصة تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 6 بعد ما فشل في استغلال فرصة سهلة ، واستمر فريق بيراميدز في تهديد مرمي الزمالك ، فيما حاول لاعبي الفريق الأبيض فرض سيطرتهم علي اللقاء .

​وفي الدقيقة 17 ، كاد يحرز ابراهيم عادل لاعب بيراميدز الهدف الأول من خلال تسديدة قوية جاءت بجوار مرمي محمد صبحي حارس الزمالك ، وفي الدقيقة 19 اهدر المغربي وليد الكرتي لاعب بيراميدز فرصة تسجيل هدف .

وفي الدقيقة 24 ، احتسب حكم اللقاء ركلة حرة لبيراميدز من منطقة خطيرة نجح عبد الله السعيد في ترجمتها الي هدف الأول للفريق أمام الزمالك .

وبعد هدف بيراميدز حاول الزمالك في استعادة السيطرة علي مجريات اللقاء لإدراك هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوي ، فيما حاول بيراميدز في تعزيز الهدف من خلال الفرص التي اتيحت قبل نهاية الشوط .

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي

حراسة المرمى : محمد صبحي

الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة مثلوثي - مصطفى الزناري

الوسط : محمد أشرف روقا - عمرو السيسي - عمر جابر - أحمد أيشو - سيد نيمار

الهجوم : ناصر منسي

وقرر أوسوريو استبعاد حسام عبد المجيد ومحمد بيسو من قائمة اللقاء على أن يتواجد بمقاعد البدلاء : عبد الرحمن نفاد - محمد عبد الغني - محمد طارق - نبيل دونجا - إبراهيما نداي - يوسف أوباما - مصطفى شلبي - علي ياسر

كما أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - مهند لاشين

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - رمضان صبحي - سيف جعفر - محمد حمدي - فخري لاكاي - يوسف أسامة - دودو الجباس